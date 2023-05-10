Ольга Смородская: люблю Карпина и Семака, а вот Галактионова — не очень

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о тренерах в Российской Премьер-Лиге.
«Я люблю и Семака, и Карпина — вот их двоих. А вот Галактионова — не очень», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Под руководством Сергея Семака «Зенит» ранее обеспечил себе пятое чемпионство подряд в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 26 матчей. Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. При нём железнодорожники провели в Российской Премьер-Лиге девять матчей, в которых одержали семь побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли. «Локомотив» находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 35 очков.
- 10 мая 2023
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