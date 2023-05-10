Кузнецов: Федотов должен грамотно закончить сезон — завоевать с ЦСКА трофей

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, чего ждёт в концовке сезона от красно-синих.
«Любой титул – это почётно. В последние пять игр сезона ЦСКА надо грамотно распределить силы. Матч на матч не приходится, но выиграть Кубок и занять второе место в чемпионате престижно для любого футболиста. Не надо распределять силы на два турнира, ведь осталось немного игр. При тренерском опыте Федотова он должен распределить нагрузки футболистов и грамотно закончить сезон – завоевать трофей.
У ЦСКА есть небольшая проблема: у них много молодых футболистов – Ермаков, Носков, которые ещё не нюхали пороха в борьбе за высокие места. Но есть Карраскаль, Кучаев. Пора ему показать, на что он способен. В играх на результат определяется класс футболистов и командный уровень. Будем ждать концовки чемпионата и Суперфинала Кубка», — приводит слова Кузнецова Metaratings.
Напомним, в последних четырёх турах чемпионата России подопечным Владимира Федотова предстоят встречи с «Торпедо», «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом». После 26-го тура команда с 51 очком занимает второе место, на одно очко опережая «Ростов» и на два — «Спартак». Также ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» либо «Уралом». В прошлом сезоне РПЛ ЦСКА финишировал пятым.
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