«Барселона» отпустит Альбу бесплатно, если тот откажется от отложенной зарплаты — Мигель

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в летнее трансферное окно сможет покинуть команду на правах свободного агента, если откажется от суммы, положенной ему в качестве отложенной зарплаты. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
Нет однозначной информации о судьбе 34-летнего испанца в своей родной команде, однако в «Барселоне» открыты к продаже своего воспитанника. Альбе нужно отказаться от денег, положенных ему по последнему контракту: клуб договорился об отсрочке выплат футболисту в годы пандемии для оптимизации бюджета. В качестве отложенной зарплаты Альбе полагается большая сумма денег, которую в «Барселоне» не желают выплачивать. Действующий контракт Альбы с клубом истекает летом 2024 года.
Кто может летом покинуть «Барселону». Видеоролик:
- 11 мая 2023
-
01:29
-
01:22
-
01:03
-
00:54
-
00:51
-
00:44
-
00:37
-
00:37
-
00:35
-
00:22
-
00:20
-
00:20
-
00:14
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:02
-
00:01
- 10 мая 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
22:59
-
22:58
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:31