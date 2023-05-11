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«Барселона» отпустит Альбу бесплатно, если тот откажется от отложенной зарплаты — Мигель

«Барселона» отпустит Альбу бесплатно, если тот откажется от отложенной зарплаты — Мигель
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба в летнее трансферное окно сможет покинуть команду на правах свободного агента, если откажется от суммы, положенной ему в качестве отложенной зарплаты. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».

Нет однозначной информации о судьбе 34-летнего испанца в своей родной команде, однако в «Барселоне» открыты к продаже своего воспитанника. Альбе нужно отказаться от денег, положенных ему по последнему контракту: клуб договорился об отсрочке выплат футболисту в годы пандемии для оптимизации бюджета. В качестве отложенной зарплаты Альбе полагается большая сумма денег, которую в «Барселоне» не желают выплачивать. Действующий контракт Альбы с клубом истекает летом 2024 года.

Кто может летом покинуть «Барселону». Видеоролик:

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