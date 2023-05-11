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Маурисио Почеттино хочет подписать в «Челси» футболиста «Барселоны»

Маурисио Почеттино хочет подписать в «Челси» футболиста «Барселоны»
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино с большой долей вероятности возглавит лондонский «Челси» с сезона-2023/2024. В новой команде 51-летний тренер хочет видеть полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщает Ллуис Мигельсанц в «Твиттере».

Приоритет 18-летнего испанца — продолжение карьеры в «Барселоне». Он хочет остаться в команде даже с учётом возможного возвращения Лионеля Месси и подписания новых полузащитников.

«Челси» Гави, вероятно, может достаться на правах свободного агента: новый контракт, который полузащитник подписал с «Барселоной», не был одобрен руководством Ла Лиги. Прежнее соглашение вундеркинда с командой истекает летом 2023 года.

Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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