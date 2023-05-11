Гаджиев прокомментировал грозящее махачкалинскому «Динамо» техническое поражение

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, будут ли в клубе оспаривать техническое поражение, которое может быть присуждено команде ввиду нарушения положений регламента об участии молодых игроков в матчах Первой лиги.
«Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию «Уфы», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Согласно регламенту Первой лиги, на поле в течение всего матча в составе команды должен находиться как минимум один игрок 2001 года рождения или младше. Ранее за нарушение этого правила махачкалинскому «Динамо» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 в матче с «Уфой» в 29-м туре Первой лиги. После того как претензия уфимцев была удовлетворена, жалобу на аналогичное нарушение решили подать представители клуба «КАМАЗ» (Набережные Челны). Встреча «Динамо» и «КАМАЗА» в 26-м туре Первой лиги завершилась победой махачкалинцев со счётом 1:0.
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