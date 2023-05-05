КДК РФС присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение в матче с «Уфой»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц заявил, что махачкалинское «Динамо» получило техническое поражение (0:3) в матче Первой лиги с «Уфой». Дело в том, что в течение шести минут игрового времени состав «Динамо» не соответствовал лимиту игроков — в матче первого дивизиона в течение всего игрового времени на поле должен находиться футболист 2001 года рождения или младше.

«В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо». Мы установили факт, что на 65‑й минуте была произведена замена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут на поле не было молодого футболиста, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент турнира.

На заседании было решено аннулировать результат матча Первой лиги «Уфа» — «Динамо» Махачкала. «Динамо» присуждено поражение со счётом 0:3 и условный штраф 100 000 рублей. Команде будет назначен условный срок на два года. «Уфе» присуждена победа со счётом 3:0», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.