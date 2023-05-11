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Сенников: Куртуа местами вёл себя как Человек-паук

Сенников: Куртуа местами вёл себя как Человек-паук
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников после первого полуфинального матча между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1) оценил вклад голкипера «сливочных» Тибо Куртуа в успехи мадридской команды в Лиге чемпионов.

«Реал» хорошо отыграл в обороне, в некоторых моментах Карвахаль морально подавил Грилиша, англичанин просто выпал. Надо отметить Тибо Куртуа. Он в некоторых эпизодах как Человек-паук вёл себя.

Помним, что победа в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне – это в большей степени его заслуга. Здесь его тоже долго не удавалось пробить, у того же Кевина Де Брёйне было несколько моментов до гола», – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Ответная полуфинальная встреча между командами состоится на стадионе «Этихад» в среду, 17 мая. Начало игры в 22:00 мск.

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