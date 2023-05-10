Сенников: у «Реала» есть шансы в ответном матче с «Ман Сити». Может произойти что угодно

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).
«Вытекал ли окончательный результат из хода игры? В целом, да. Первый тайм остался за англичанами, второй – за испанцами. В этих командах собраны игроки с высоким уровнем исполнительского мастерства.
Точность передач у «Сити» составляла 93%, такое ощущение, что они вообще не ошибаются в пасах. У «Реала» этот показатель чуть пониже, но тоже весьма неплох. «Сити» играет с преимуществом во владении, а у «Реала» в случаях, когда команда перехватывает инициативу, тоже бывают хорошие атаки.
Мы видели, как «сливочные» расправились с «Ливерпулем» на выезде, в ответном матче может произойти любой расклад», – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
Ответная полуфинальная встреча состоится на стадионе «Этихад» в среду, 17 мая. Начало игры в 22:00 мск.
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