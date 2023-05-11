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«Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч Лиги чемпионов

Завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Игру посетили более 75 тысяч болельщиков. Выручка от продажи билетов на «Сан-Сиро» составила почти € 10,5 млн.

Таким образом, данный показатель стал рекордным в истории итальянского футбола в еврокубках, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Предыдущий рекорд был установлен «Миланом» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с «Тоттенхэмом» (1:0) клуб сумел выручить с продажи билетов чуть больше € 9,1 млн.

В первой полуфинальной игре Лиги чемпионов «Милан» дома уступил «Интеру» со счётом 0:2. Голами в составе «нерадзурри» отметились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Ответный матч состоится во вторник, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи в 22:00.