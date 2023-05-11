Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч Лиги чемпионов

«Милан» побил рекорд Италии по выручке от билетов на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Игру посетили более 75 тысяч болельщиков. Выручка от продажи билетов на «Сан-Сиро» составила почти € 10,5 млн.

Таким образом, данный показатель стал рекордным в истории итальянского футбола в еврокубках, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Предыдущий рекорд был установлен «Миланом» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с «Тоттенхэмом» (1:0) клуб сумел выручить с продажи билетов чуть больше € 9,1 млн.

В первой полуфинальной игре Лиги чемпионов «Милан» дома уступил «Интеру» со счётом 0:2. Голами в составе «нерадзурри» отметились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Ответный матч состоится во вторник, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи в 22:00.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023