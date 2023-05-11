Мхитарян – о победе над «Миланом»: не надо думать, что «Интер» уже в финале

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о победе над «Миланом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0).

«С первых минут у нас было огромное желание выиграть этот матч. Мы продемонстрировали это в первом тайме, сдержали соперника во втором, и одержали итоговую победу.

В сегодняшнем успехе имеется огромная заслуга моих партнёров по команде. Все мы проделали отличную работу, Но это ещё не конец. В ответном матче нас ждёт грандиозная битва двух принципиальных соперников.

Хотелось бы забить больше голов. У нас были возможности для этого. Мы надеемся, что в следующей игре сможем забить больше.

Не надо думать, что «Интер» уже в финале. Нужно сохранять концентрацию. Сегодняшняя победа – это не только моя заслуга, но и моих партнёров по команде», – приводит слова Мхитаряна Pazzi Di Fanta.

Мхитарян забил второй мяч «Интера» на 11-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

Ответная игра состоится во вторник, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи в 22:00.