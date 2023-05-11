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«Мы не боимся Холанда, мы боимся Де Брёйне!» Фанат «Реала» — о противостоянии с «Ман Сити»

«Мы не боимся Холанда, мы боимся Де Брёйне!» Фанат «Реала» — о противостоянии с «Ман Сити»
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В социальных сетях большую популярность начал набирать видеоролик с болельщиком мадридского «Реала», который проанализировал состав соперника мадридцев по полуфиналу Лиги чемпионов «Манчестер Сити».

Видео: Фанат «Реала» заявил, что команда не боится Холанда

Во время разговора с журналистом болельщик «Реала» заявил, что его команда не боится противостоять нападающему «Сити» Эрлингу Холанду, выделив полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне. Также фанат заметил, что у «Королевского клуба» больше заметных игроков в атаке.

«Холанд? Мы не боимся Холанда! Сколько мне лет? 24 года. Мы не боимся Холанда, мы боимся Кевина Де Брёйне. Холанда — нет. Виниус хорош, Родриго хорош, Бензема хорош. У нас больше игроков. Хала Мадрид!» — сказал болельщик «Реала».

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