«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли на своих сильных сторонах. Какие же они разные!

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя — 1:1. Теперь всё решится в ответном матче, который состоится через неделю, 17 мая.

Игра показала, что встречу «Реала» и «Ман Сити» не просто так называют досрочным финалом. Две команды, исповедующие совершенно разный футбол, реально достойны друг друга. Если на «Сантьяго Бернабеу» острее были хозяева (13-10 по ударам и 6-3 по ударам из штрафной), то территориальное преимущество было у гостей (44% — 56% по владению, 450 — 566 по передачам). Несмотря на разный стиль, и испанский топ-клуб, и английский показали высочайшую точность передач — 87% и 90% соответственно.

Чем же конкретно хороша каждая из команд? Время деталей

Фишка «Реала» Анчелотти — импровизация впереди. Ключевые фигуры — Лука Модрич и Тони Кроос

Карло Анчелотти известен тем, что не загоняет игроков в строгие тактические границы. Пожалуй, единственная рамка — это расстановка 4-3-3. В то же время атаки команды часто не похожи друг на друга и пестрят импровизацией игроков. Такой подход поставил в тупик уже многих соперников, не стал исключением и «Манчестер Сити».

Стартовый состав «Реала»

Показательно, что с «горожанами» лучшим по ключевым передачам в составе «Реала» стал Эрлинг Камавинга, который играл слева в защите (3). Именно после его паса, которому предшествовал рывок от своей штрафной к чужой, счёт открыл Винисиус Жуниор. Мог Камавинга забить и сам, но его удар был заблокирован. А ведь обычно француз впереди скромен — в среднем в текущей Лиге чемпионов у него 0,6 передачи под удар за матч и 0,4 удара! Когда есть акцент на импровизацию, возможно и такое преображение.

Быть успешным плану Анчелотти во многом позволяют центральные полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич — два диспетчера в центре поля. Уровень понимания футбола и культура паса у них столь высоки, что прессинговать данную парочку — себе дороже. Поэтому «Реал» с любой командой регулярно доходит до чужих ворот и создаёт там остроту, позволяя включать фантазию нападающим и крайним защитникам. Без немца и хорвата рассчёт на вольное творчество у чужих ворот мог не иметь никакого смысла — до них ведь ещё нужно регулярно добираться.

Матч с «Ман Сити» удался и Кроосу, и Модричу. Оба стали лидерами своей команды по количеству передач — 56 и 49 соответственно. А ещё лидерами по точности среди игроков стартового состава «Реала» — 95% у Крооса и 94% у Модрича. У обоих есть и по две ключевые передачи — на одну меньше, чем у Камавинги.

Лука Модрича к тому же и вовсе сыграл ключевую роль в голевой атаке «Реала». Благодаря его тончайшему пасу в одно касание на Камавингу хозяева преодолели прессинг гостей, отрезав от обороны Бернарду Силву и Родриго Эрнандеса. Показательно, что провалился «Манчестер Сити», который умеет прессинговать.

Эдуардо Камавинга и Лука Модрича отрезают от обороны Бернарду Силву и Родриго Эрнандеса Фото: Кадр из видео

У Модрича и Крооса есть умения, которые невозможно потерять с возрастом. Поэтому хорват востребован в суперклубе в 37 лет, а немец — в 33. Они могут где-то недоработать в обороне, но обязательно компенсирует это в атаке, которая для «Реала» во всё времена была первостепенной. Интересно, что когда в предыдущей стадии клуб из Мадрида выбил «Челси», то в одном из матчей ключевую роль сыграл как раз Кроос.

Изюминка «Манчестер Сити» — расчётливость Гвардиолы. Ключевые фигуры — Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган

В отличие от Анчелотти, Хосеп Гвардиола в большей степени пытается всё просчитать и запланировать заранее. Проявляется в том числе в расстановке. Если при позиционной обороне его команда играет по схеме 4-4-2, то при атаках и контрпрессинге использует формацию 3-2-4-1. Во втором случае пятёрка сзади — страховка от контратак соперника, пятёрка впереди — ударная мощь, которой можно ломать даже насыщенные обороны.

«Манчестер Сити» при атаке и контпрессинге

Мозговой центро у чужой штрафной – полузащитники Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган. Каждый может как забить, так и отдать — хоть издали, хоть после неожиданного включения в штрафную. В игре с «Реалом» оба были в числе самых острых в своей команде — у бельгийца три удара и ключевой пас, немец дважды бил и один раз вывел на удар партнёра. В большем количестве острых эпизодов поучаствовал лишь Джек Грилиш, в активе которого шесть ключевых передач.

Символично, что бельгиец забил с паса немца. В голевой атаке оба располагались напротив ворот. Выше них был Эрлинг Холанд, а по краям Грилиш и Бернарду Силва. Теоретически полузащитники могли включить в атаку одного из своих партнёров. Но зачем, если сами способны решить? У Гюндагана в этом клубном сезоне уже 12 голевых действий (7+5), а Де Брёйне и вовсе 32 (10+22). К их продуктивности и результативности уже привыкли.

Кевин Де Брёйне забьёт с паса Гюндогана Фото: Кадр из видео

Обе команды достойны финала. За «Ман Сити» — своё поле в ответном матче

В текущем розыгрыше ЛЧ «Манчестер Сити» уже в пятый раз не смог победить в гостях! Ранее были ничьи с «Копенгагеном» (0:0), «Боруссией» (0:0), «Лейпцигом» (1:1) и «Баварией» (1:1). В то же время на своём поле команда Хосепа Гвардиолы всех обыгрывает — 2:1 с «Боруссией», 5:0 с «Копенгагеном», 3:1 с «Севильей», 7:0 с «Лейпцигом» и 3:0 с «Баварией». Если «Сити» и фаворит, то только по этой причине.

Если брать только футбол, то обе команды очень достойны выхода в решающий матч. Любая из них украсит финал. Впрочем, сначала они подарят нам ещё один интересный матч друг с другом.