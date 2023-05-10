Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Реал» — «Манчестер Сити» — 1:1, идеи Анчелотти и Гвардиолы, исполнение Модрича и Де Брёйне — тактика, разбор

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли на своих сильных сторонах. Какие же они разные!
Евгений Ломоносов
«Реал» — «Манчестер Сити» — 1:1
Аудио-версия:
Комментарии
Тактические детали матча команд Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя — 1:1. Теперь всё решится в ответном матче, который состоится через неделю, 17 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Винисиус Жуниор – 36'   1:1 Де Брёйне – 67'

Игра показала, что встречу «Реала» и «Ман Сити» не просто так называют досрочным финалом. Две команды, исповедующие совершенно разный футбол, реально достойны друг друга. Если на «Сантьяго Бернабеу» острее были хозяева (13-10 по ударам и 6-3 по ударам из штрафной), то территориальное преимущество было у гостей (44% — 56% по владению, 450 — 566 по передачам). Несмотря на разный стиль, и испанский топ-клуб, и английский показали высочайшую точность передач — 87% и 90% соответственно.

Чем же конкретно хороша каждая из команд? Время деталей

Фишка «Реала» Анчелотти — импровизация впереди. Ключевые фигуры — Лука Модрич и Тони Кроос

Карло Анчелотти известен тем, что не загоняет игроков в строгие тактические границы. Пожалуй, единственная рамка — это расстановка 4-3-3. В то же время атаки команды часто не похожи друг на друга и пестрят импровизацией игроков. Такой подход поставил в тупик уже многих соперников, не стал исключением и «Манчестер Сити».

Стартовый состав «Реала»

Стартовый состав «Реала»

Показательно, что с «горожанами» лучшим по ключевым передачам в составе «Реала» стал Эрлинг Камавинга, который играл слева в защите (3). Именно после его паса, которому предшествовал рывок от своей штрафной к чужой, счёт открыл Винисиус Жуниор. Мог Камавинга забить и сам, но его удар был заблокирован. А ведь обычно француз впереди скромен — в среднем в текущей Лиге чемпионов у него 0,6 передачи под удар за матч и 0,4 удара! Когда есть акцент на импровизацию, возможно и такое преображение.

Быть успешным плану Анчелотти во многом позволяют центральные полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич — два диспетчера в центре поля. Уровень понимания футбола и культура паса у них столь высоки, что прессинговать данную парочку — себе дороже. Поэтому «Реал» с любой командой регулярно доходит до чужих ворот и создаёт там остроту, позволяя включать фантазию нападающим и крайним защитникам. Без немца и хорвата рассчёт на вольное творчество у чужих ворот мог не иметь никакого смысла — до них ведь ещё нужно регулярно добираться.

Матч с «Ман Сити» удался и Кроосу, и Модричу. Оба стали лидерами своей команды по количеству передач — 56 и 49 соответственно. А ещё лидерами по точности среди игроков стартового состава «Реала» — 95% у Крооса и 94% у Модрича. У обоих есть и по две ключевые передачи — на одну меньше, чем у Камавинги.

Лука Модрича к тому же и вовсе сыграл ключевую роль в голевой атаке «Реала». Благодаря его тончайшему пасу в одно касание на Камавингу хозяева преодолели прессинг гостей, отрезав от обороны Бернарду Силву и Родриго Эрнандеса. Показательно, что провалился «Манчестер Сити», который умеет прессинговать.

Эдуардо Камавинга и Лука Модрича отрезают от обороны Бернарду Силву и Родриго Эрнандеса

Эдуардо Камавинга и Лука Модрича отрезают от обороны Бернарду Силву и Родриго Эрнандеса

Фото: Кадр из видео

У Модрича и Крооса есть умения, которые невозможно потерять с возрастом. Поэтому хорват востребован в суперклубе в 37 лет, а немец — в 33. Они могут где-то недоработать в обороне, но обязательно компенсирует это в атаке, которая для «Реала» во всё времена была первостепенной. Интересно, что когда в предыдущей стадии клуб из Мадрида выбил «Челси», то в одном из матчей ключевую роль сыграл как раз Кроос.

Материалы по теме
«Челси» приговорил не Бензема или Винисиус. План Лэмпарда сломал Тони Кроос
«Челси» приговорил не Бензема или Винисиус. План Лэмпарда сломал Тони Кроос

Изюминка «Манчестер Сити» — расчётливость Гвардиолы. Ключевые фигуры — Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган

В отличие от Анчелотти, Хосеп Гвардиола в большей степени пытается всё просчитать и запланировать заранее. Проявляется в том числе в расстановке. Если при позиционной обороне его команда играет по схеме 4-4-2, то при атаках и контрпрессинге использует формацию 3-2-4-1. Во втором случае пятёрка сзади — страховка от контратак соперника, пятёрка впереди — ударная мощь, которой можно ломать даже насыщенные обороны.

«Манчестер Сити» при атаке и контпрессинге

«Манчестер Сити» при атаке и контпрессинге

Мозговой центро у чужой штрафной – полузащитники Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган. Каждый может как забить, так и отдать — хоть издали, хоть после неожиданного включения в штрафную. В игре с «Реалом» оба были в числе самых острых в своей команде — у бельгийца три удара и ключевой пас, немец дважды бил и один раз вывел на удар партнёра. В большем количестве острых эпизодов поучаствовал лишь Джек Грилиш, в активе которого шесть ключевых передач.

Символично, что бельгиец забил с паса немца. В голевой атаке оба располагались напротив ворот. Выше них был Эрлинг Холанд, а по краям Грилиш и Бернарду Силва. Теоретически полузащитники могли включить в атаку одного из своих партнёров. Но зачем, если сами способны решить? У Гюндагана в этом клубном сезоне уже 12 голевых действий (7+5), а Де Брёйне и вовсе 32 (10+22). К их продуктивности и результативности уже привыкли.

Кевин Де Брёйне забьёт с паса Гюндогана

Кевин Де Брёйне забьёт с паса Гюндогана

Фото: Кадр из видео

Обе команды достойны финала. За «Ман Сити» — своё поле в ответном матче

В текущем розыгрыше ЛЧ «Манчестер Сити» уже в пятый раз не смог победить в гостях! Ранее были ничьи с «Копенгагеном» (0:0), «Боруссией» (0:0), «Лейпцигом» (1:1) и «Баварией» (1:1). В то же время на своём поле команда Хосепа Гвардиолы всех обыгрывает — 2:1 с «Боруссией», 5:0 с «Копенгагеном», 3:1 с «Севильей», 7:0 с «Лейпцигом» и 3:0 с «Баварией». Если «Сити» и фаворит, то только по этой причине.

Если брать только футбол, то обе команды очень достойны выхода в решающий матч. Любая из них украсит финал. Впрочем, сначала они подарят нам ещё один интересный матч друг с другом.

Материалы по теме
«Реал» шёл к новой издевательской победе в ЛЧ. Но «Сити» неожиданно наказал «Реал» шёл к новой издевательской победе в ЛЧ. Но «Сити» неожиданно наказал
«Если возьму ЛЧ три раза подряд, всё равно буду неудачником». Главное проклятие Гвардиолы «Если возьму ЛЧ три раза подряд, всё равно буду неудачником». Главное проклятие Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023