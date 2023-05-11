«Реал» рассматривает возможность приобретения Киммиха в качестве замены Кроосу и Модричу

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает TZ.

По информации источника, «Реал» хотел бы приобрести Киммиха, когда полузащитники «сливочных» Тони Кроос и Лука Модрич завершат свои выступления в составе «Королевского клуба» в 2024 году.

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Ближайшим летом трансфер немецкого полузащитника в «Реал» не рассматривается, однако если новое соглашение с мюнхенцами не будет подписано, немецкий клуб изучит вариант продажи своего лидера.

Сам Киммих рассмотрит вариант с уходом из «Баварии» только в том случае, если его новый клуб будет топовым по европейским меркам и постоянным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Материалы по теме The Telegraph: «Реал» предпримет новую попытку по подписанию Мбаппе

Фанат «Реала» заявил, что команда не боится Холанда