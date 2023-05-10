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The Telegraph: «Реал» предпримет новую попытку по подписанию Мбаппе

The Telegraph: «Реал» предпримет новую попытку по подписанию Мбаппе
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«Реал» намерен побороться за форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в предстоящее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, мадридский клуб не остановится на подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и приложит максимум усилий для приобретения Мбаппе.

Сообщается, что «Реал» хочет построить молодую команду, способную со временем стать гегемоном на европейской арене. В то же время «ПСЖ» не намерен продавать Мбаппе, так как видит в нападающем главного лидера на долгие годы.

В текущем сезоне на счету форварда 39 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года.

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