«Барселону» оштрафовали на € 15,7 млн за нарушения в выплатах игрокам

Налоговое агентство Испании, которое в 2019 году открыло дело о предполагаемых нарушениях каталонской организации, после расследования наложило на компанию штрафы в размере € 15,7 млн, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.
По информации источника, эти нарушения имели место при передаче автомобилей марки Audi членам команды, в недекларировании оплаты чартерных рейсов своим игрокам и в неправильном учёте полученных компенсаций у Арда Турана (€ 1,3 млн) и Алекса Сонга (€ 3,5 млн) после ухода из клуба.
В случае с автомобилями инспекторы казначейства пытались проверить, было ли это формой необъявленного возмездия. То же самое можно было сказать и о чартерных рейсах, гонорары которых не учитывались бы как часть зарплаты.
Напомним, после 33-го тура испанской Примеры «Барселона» в турнирной таблице расположилась на верхней строчке, имея в активе 82 очка. Ближайший преследователь, «Атлетико», отстаёт на 11 очков.
Топ комбинаций и голевых передач 33-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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