«Непростое решение, но время пришло». Бускетс прокомментировал свой уход из «Барселоны»

Испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс прокомментировал свой уход из «Барселоны». Он поблагодарил одноклубников, болельщиков и семью, а также назвал сине-гранатовых лучшим клубом на планете.
«Пришло время объявить, что этот сезон станет для меня последним в «Барселоне». Это было незабываемое приключение. С детства я всегда мечтал играть в этой футболке и на этом стадионе. Реальность превзошла все мои мечты. Я никогда не думал, что буду играть более 15 лет в лучшем клубе мира. «Барселона» — это клуб всей моей жизни. Тот клуб, фанатом которого я всегда буду, капитаном которого я был и в котором сыграл более 700 матчей. Это была большая честь.
Это было непростое решение, но я думаю, что время пришло. Я хочу поблагодарить всех людей, которые позволили мне осуществить эту мечту, и особенно моих одноклубников, с которыми я провёл тысячи часов, смеясь, разговаривая, играя, плача, побеждая, празднуя. Я также благодарю болельщиков по всему миру и свою семью», — написал Бускетс в видео, которое опубликовал в своих соцсетях.
Кто может покинуть «Барселону» летом. Видео:
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