Ярошик — об увольнениях Олича и Березуцкого: им нужно было начинать с команд поменьше

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал назначения и увольнения Ивицы Олича и Алексея Березуцкого на пост главного тренера красно-синих.

«Мы все понимаем, что и Олич, и Березуцкие – легенды, но легенды должны учиться и набираться опыта, как и все остальные тренеры. Им нужно было начинать с команд поменьше, вроде «Торпедо» или «Химок». Набрать свой тренерский штаб. Я помню, что братья работали со Слуцким в Нидерландах, но главный тренер – совсем другая роль. Решения руководства ЦСКА были крайне непонятными. Это примерно как с Лэмпардом сейчас в «Челси». Он тоже легенда, но в «Дерби Каунти» он проработал всего полгода. Зачем такие большие клубы делают подобный выбор?» — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, набрав 51 очко.