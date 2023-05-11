Соломатин: Рошу и Мойзеса надо оставить в ЦСКА, а Карраскаля и Медину — отправить домой

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о нынешней ситуации в армейском клубе. Он кратко охарактеризовал основных игроков московской команды, в том числе и легионеров. По мнению Соломатина, ЦСКА должен расстаться с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой, так как эти футболисты потеряли мотивацию и стали много отвлекаться на светскую жизнь в Москве.

«Честно, даже не помню, какой последний матч посмотрел целиком. Но давай пробежимся. Игорь как был Игорем, так и остался. И дай бог, долгие годы будет им оставаться. Дивеев, если не хочет подписывать контракт, значит, надо его продавать. Желательно не в Питер, а в Италию. Но по поводу [достоверности информации о] «Наполи» есть вопросы.

Набабкин, если честно, сейчас даже покачественнее смотрится, чем Дивеев. Рад, что с приходом Федотова он обрёл 18-ю молодость. Красавчик.

Плюс у Гусева дубль неплохо играет. Можно оттуда ребят взять на замену. Вообще, думаю, сейчас надо больше внимания уделять российским ребятам, давать им шанс. А не платить астрономические деньги иностранцам.

Рошу и Мойзеса можно оставлять, а Карраскаля и Медину надо отправлять домой. И первого — Карраскаля. Скажем так, наслышан о его похождениях по клубам. Ночная Москва затянула. Мотивации биться за 2-4-е место у него нет. Ему это по барабану. Зарплату платят — и хорошо», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».