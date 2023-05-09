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Мухин: в ЦСКА удивились, когда Карраскаля назвали лучшим дриблёром мира

Мухин: в ЦСКА удивились, когда Карраскаля назвали лучшим дриблёром мира
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин признался, что в клубе удивились, когда узнали, что колумбийский хавбек армейцев Хорхе Карраскаль был признан лучшим дриблёром мира.

«Мы как узнали о том, что Карраскаля назвали лучшим дриблёром мира, удивились. Конечно, поздравили Хорхе. Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках — техничный, очень резкий. Непонятно, что от него ждать», — приводит слова Мухина «РБ Спорт».

Напомним, ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) признал Карраскаля лучшим дриблёром среди всех футболистов в мире старше 23 лет. В 23 сыгранных матчах в РПЛ в текущем сезоне колумбийский полузащитник отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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