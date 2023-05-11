РФС может принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2023 года

Российский футбольный союз (РФС) планирует принять участие в ежегодном Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ) в этом году. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, экспозиция РФС займёт более 100 квадратных метров. На этой площадке выставят трофеи Кубка и Суперкубка России, а сотрудники главной футбольной организации страны представят проекты развития футбола и проведут деловую сессию по спортивному маркетингу. Также планируется участие амбассадоров РФС.

ПМЭФ пройдёт в этом году с 14 по 17 июня. Если РФС примет участие в нём совместно с одним из своих партнёров, то впервые будет представлен на данном политическом и экономическом форуме. ПМЭФ проходит ежегодно с 1997 года.