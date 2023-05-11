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Канчельскис — о Семаке: если придёт предложение из Европы, то надо бежать тренировать

Канчельскис — о Семаке: если придёт предложение из Европы, то надо бежать тренировать
Андрей Канчельскис
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, куда должны стремиться российские тренеры.

«О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придёт оттуда предложение, то надо всё бросать и бежать тренировать. Если ты хочешь прогрессировать и увидеть что-то новое, увидеть более интересный и качественный футбол, то надо ехать за границу.

Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам. Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия — на лиги этих стран надо ориентироваться. Вы ещё скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов в борьбе за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.

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