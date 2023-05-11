Черышев: предложение не из топ-чемпионата Семак может рассмотреть как шаг к большой Европе

Бывший футболист сборной России и тренер андоррского клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался насчёт возможного перехода главного тренера «Зенита» Сергея Семака в европейский чемпионат.

«У Сергея был хороший опыт в «Уфе», сейчас он даёт результат в «Зените». Команда показывает хороший футбол. Сможет ли он справиться в Европе, если его пригласят? Тут всё зависит от него. Но первое, что ему нужно будет сделать, — преодолеть языковой барьер.

Важно, как он будет доносить информацию до футболистов. Сергей показал, что умеет правильно управлять классными игроками, в том числе легионерами. Поэтому у него и есть результат в «Зените». Если есть предложение, нужно попробовать.

Вот, например, Станислав Черчесов, уехал в Венгрию и вышел в финальную часть Лиги Европы. У нас есть специалисты, которые уезжали в другие страны и показывали хороший результат, становились чемпионами. Дальше уже Сергей должен принимать решение.

У каждого тренера есть свои амбиции. Если ему предложат не топовый чемпионат, он может рассмотреть это как шаг навстречу большой Европе, чтобы о нём узнали в Испании или Германии. Да, это может быть идентично нашему чемпионату, но это не шаг назад. Он делает это для себя, чтобы попробовать свои силы в другой лиге.

Если Сергей насытился чемпионствами в России и решил попробовать себя в другом месте, я от души желаю ему только удачи», — сказал Черышев для Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Сергей Семак привёл «Зенит» к чемпионскому титулу, который стал для петербургской команды пятым подряд под руководством тренера и десятым в истории.