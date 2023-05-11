«Барселона» уверена, что сможет продать Юмтити во время летнего трансферного окна

Руководство «Барселоны» выражает уверенность в том, что сможет продать своего защитника Самуэля Юмтити уже этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, в «Барселоне» очень довольны прогрессом футболиста в текущем сезоне. Несмотря на то что его аренда в «Лечче» не принесла сине-гранатовым существенных финансовых поступлений, в клубе уверены, что отличный сезон Юмтити может послужить тому, чтобы этим летом на него был спрос со стороны европейских клубов.

Сообщается, что на сегодняшний день «Барса» не рассматривает возможность того, что французский защитник станет частью команды Хави в следующем сезоне. Самый вероятный вариант — трансфер игрока в клуб из Серии А. Отмечается, что «Лечче» не предусмотрел в арендном соглашении право выкупа 29-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Юмтити 21 матч за «Лечче» в чемпионате Италии, он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось, что «Барса» предлагала своего защитника «Интеру» и «Роме».