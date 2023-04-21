Скира: «Барселона» предлагала своего защитника «Интеру» и «Роме»

Французский центральный защитник Самуэль Юмтити, выступающий в текущем сезоне за «Лечче» на правах аренды, может не вернуться в «Барселону». По информации известного инсайдера Николо Скиры, каталонский клуб не намерен давать 29-летнему французу игроку ещё один шанс в следующем сезоне.

Вместо этого «Барса» хотела бы уже сейчас определиться с будущим игрока, и сине-гранатовые даже предлагали Самуэля миланскому «Интеру» и «Роме». О реакции клубов на это предложение ничего не сообщается.

Юмтити провёл 17 матчей в Серии А за «Лечче», на его счету один результативный пас. Защитник перебрался в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года, испанский гранд выплатил «Олимпику» € 25 млн. За каталонский клуб Юмтити в общей сложности провёл 133 матча во всех турнирах и забил два гола.