«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Мануэлю Угарте

«Ливерпуль» готов заплатить «Спортингу» сумму отступных за 22-летнего уругвайского полузащитника Мануэля Угарте, которая составляет почти € 60 млн. Об этом сообщает португальское издание Record.
По данным источника, руководство мерсисайдского клуба готово открыть переговоры с игроком, который мог бы стать более дешёвой альтернативой другим полузащитникам, интерес к которым красные проявляли ранее.
В контракте Угарте со «Спортингом» прописана сумма отступных. Она равна € 59,8 млн. Ливерпуль готов отдать такие деньги за 22-летнего полузащитника.
Главный тренер «Спортинга» хотел бы сохранить молодого уругвайца в команде, но боссы лиссабонского клуба открыты к переговорам насчёт его продажи.
В текущем сезоне 22-летний Мануэль Угарте провёл 29 матчей в рамках чемпионата Португалии, не отметившись результативными действиями.
- 11 мая 2023
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:08
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:40
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:22
-
16:07
-
16:06
-
16:06
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:51