«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Мануэлю Угарте

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«Ливерпуль» готов заплатить «Спортингу» сумму отступных за 22-летнего уругвайского полузащитника Мануэля Угарте, которая составляет почти € 60 млн. Об этом сообщает португальское издание Record.

По данным источника, руководство мерсисайдского клуба готово открыть переговоры с игроком, который мог бы стать более дешёвой альтернативой другим полузащитникам, интерес к которым красные проявляли ранее.

В контракте Угарте со «Спортингом» прописана сумма отступных. Она равна € 59,8 млн. Ливерпуль готов отдать такие деньги за 22-летнего полузащитника.

Главный тренер «Спортинга» хотел бы сохранить молодого уругвайца в команде, но боссы лиссабонского клуба открыты к переговорам насчёт его продажи.

В текущем сезоне 22-летний Мануэль Угарте провёл 29 матчей в рамках чемпионата Португалии, не отметившись результативными действиями.