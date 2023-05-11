Орлов — о превосходстве «Зенита»: что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю?

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что гегемония «Зенита», в пятый раз подряд завоевавшего титул чемпиона, не делает Российскую Премьер-Лигу скучной.

«Не скучно ли мне следить за такой РПЛ? Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю «Локомотива», на их подъём. Интересно наблюдать и за «Ростовом», из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится всё лучше. Как может быть скучно? И потом — «Бавария» 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, «Ювентус» в своё время девять раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите — ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.

Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл» что, сильно меньше «Газпрома»? А РЖД или ВТБ? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. А «Зенит ТВ»! Всё это работает вместе. «Зенит» — это система. В футболе нет мелочей. Дик Адвокат однажды сказал: «Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы всё в ней было лучше — игроки, тренеры, повара, самолёт, стадион». Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял этой фразе. «Зенит» всех превосходит», — приводит слова Орлова Sport24.