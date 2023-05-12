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«МЮ» рассматривает Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы Гарри Кейну

«МЮ» рассматривает Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы Гарри Кейну
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Insider.

Руководство английского клуба по-прежнему считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна приоритетным вариантом усиления атакующей линии, но в случае тяжёлых переговоров готово переключиться на 25-летнего игрока сборной Аргентины.

Сообщается, что Мартинес стал более вероятным кандидатом на трансфер, чем Виктор Осимхен из «Наполи». Боссы «Манчестер Юнайтед» сомневаются в способности нигерийца заиграть в английской Премьер-лиге и считают его цену завышенной. Покупка Лаутаро Мартинеса может обойтись англичанам намного дешевле.

В текущем сезоне Мартинес провёл 50 матчей в составе миланского клуба во всех турнирах, забил в них 23 гола и отдал девять голевых передач.

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