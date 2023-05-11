Фернандеш: мы хотим играть в Лиге чемпионов, клуб и игроки заслуживают этого

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Мы хотим играть в Лиге чемпионов. Этот клуб заслуживает этого, для него это естественно.
Я думаю, что эти игроки тоже заслуживают того, чтобы быть там, потому что у нас отличная команда, которая проделала хорошую работу в этом сезоне, когда никто не думал, что «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за попадание в четвёрку лучших.
Мы знаем, что сейчас многие говорят, что мы хорошо играем, но я помню, что в начале сезона никто не включил нашу команду в шестёрку лучших, поэтому я думаю, что это хороший сюрприз для них, но не для нас. Мы знали, что можем быть там, мы знаем, что можем подняться ещё выше в лиге.
У нас были свои проблемы по ходу сезона, и именно поэтому мы находимся в положении, когда боремся за место в четвёрке лучших, а не за что-то большее. Но я думаю, что скоро этот клуб и эти игроки будут бороться за гораздо более высокие места», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
Для того чтобы гарантировать место в первой четвёрке таблицы английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» необходимо выиграть три из четырёх оставшихся матчей в чемпионате.
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