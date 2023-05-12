Маскерано – об оскорблениях Месси болельщиками «ПСЖ»: мне жаль людей этого клуба

Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о том, что болельщики «ПСЖ» оскорбляли нападающего клуба Лионеля Месси.

«Это странно, я думаю, что если и есть кто-то, кто не заслуживает такого обращения, так это он. Жаль, потому что вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, как Месси, пока он в вашем клубе они отрекаются от него и оскорбляют. не пользуясь им и наслаждаясь Мне жаль людей этого клуба», — приводит слова Маскерано Tyc Sports.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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