Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри предложил пять идей совершенствования футбола, сообщает Marca.

1. Судьи должны прийти после игры и поговорить с прессой. Они должны объяснить свои ошибки или то, насколько хорошо провели этот матч.

2. Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, и вы можете поставить мяч в любую точку.

3. Награждать команды, играющие в атаке, и давать дополнительное очко вне зависимости от итогового результата тем, кто забьёт не менее трёх мячей.

4. Спортивные директора должны встречаться и подробно знакомиться с будущими потенциальным игроками.

5. Введение дополнительной временной замены, которую можно сделать в момент, когда один из футболистов получил травму, и ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в качестве тренера Анри работал в таких клубах, как «Монако» и «Монреаль». Также специалист был ассистентом тренера в сборной Бельгии.