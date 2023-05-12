Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри предложил пять идей совершенствования футбола, сообщает Marca.
1. Судьи должны прийти после игры и поговорить с прессой. Они должны объяснить свои ошибки или то, насколько хорошо провели этот матч.
2. Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, и вы можете поставить мяч в любую точку.
3. Награждать команды, играющие в атаке, и давать дополнительное очко вне зависимости от итогового результата тем, кто забьёт не менее трёх мячей.
4. Спортивные директора должны встречаться и подробно знакомиться с будущими потенциальным игроками.
5. Введение дополнительной временной замены, которую можно сделать в момент, когда один из футболистов получил травму, и ему оказывают медицинскую помощь.
Напомним, в качестве тренера Анри работал в таких клубах, как «Монако» и «Монреаль». Также специалист был ассистентом тренера в сборной Бельгии.
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