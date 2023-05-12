Мендилибар: «Севилья» превосходила «Ювентус» во множестве единоборств

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар подвёл итоги гостевого матча против «Ювентуса» (1:1) в полуфинале Лиги Европы. Испанская команда открыла счёт в первом тайме, отличился Юссеф Эн-Несири. Хозяева отыгрались на седьмой добавленной ко второй половине встречи минуте усилиями Федерико Гатти.
«Мне нужно сохранить на будущее то усердие, с которым команда действовала сегодня на протяжении 90 минут. Мы отлично провели первый тайм — превосходили соперников во множестве единоборств и создавали угрозу воротам. Во втором тайме мы тоже изо всех сил старались держать хозяев в напряжении, чтобы они не чувствовали себя комфортно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мендилибара.
Ответный матч пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье 18 мая. Начало в 22:00 мск
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