Российский экс-футболист попал в серьёзную аварию во время уличных гонок, он в реанимации

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин попал в серьёзное ДТП под Москвой. Спортсмен на своём Nissan GTR участвовал в уличных гонках и попал в аварию. Сейчас 32-летний Каракин находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а от его автомобиля практически ничего не осталось, информирует телеграм-канал SHOT.

Российский экс-футболист попал в серьёзное ДТП. Видео:

Согласно сведениям источника, авария с участием Александра Каракина произошла на Минском шоссе в ночь на 12 мая. Экс-футболист на огромной скорости врезался в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги. Всё это происходило во время уличной гонки, которые в этом районе проходят каждый четверг.

Отмечается, что вместе с Каракиным в машине был ещё один человек, который также находится в больнице в тяжёлом состоянии. Предположительно, это был оператор, который хотел запечатлеть гоночные «подвиги» Александра.

Напомним, Каракин является воспитанником московского «Спартака». Футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году).