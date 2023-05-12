Аршавин рассказал, считает ли матч Евро-2008 с Нидерландами лучшим в своей карьере

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, считает ли он матч чемпионата Европы 2008 года с Нидерландами (3:1) лучшим в своей карьере, заявив, что игра с голландцами — главная, но не лучшая.

«Матч с Нидерландами – лучший в моей карьере? По идее, лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч с Англией в «Лужниках» в 2007-м. Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», — приводит слова Аршавина Sports.ru.

Обыграв Нидерланды в четвертьфинале, сборная России добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах Европы.