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Глава РПЛ Алаев: у многих клубов ФНЛ есть проблемы по готовности к РПЛ

Глава РПЛ Алаев: у многих клубов ФНЛ есть проблемы по готовности к РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что у многих клубов ФНЛ есть организационные проблемы по готовности к участию в элитном дивизионе чемпионата России. Функционер выразил надежду, что вышедшие из Первой лиги команды смогут получить соответствующие лицензии для игры в РПЛ.

«К сожалению, у многих клубов ФНЛ есть организационные проблемы по их готовности к РПЛ. Хотелось бы, чтобы всё решалось только на футбольном поле, но мы не можем влиять на руководителей. Очень надеюсь, что все, кто по спортивному принципу выйдет из ФНЛ напрямую и получит право играть в стыках, получат соответствующие лицензии», — передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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