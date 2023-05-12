Глава РПЛ Алаев назвал выдающимся пятое подряд чемпионство «Зенита»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о пятом подряд чемпионстве «Зенита».
«Пользуясь случаем, поздравляю «Зенит» с выдающимся достижением на века, заслуженная победа. Планируем вручить медали и кубок в хорошей атмосфере. Радует, что удалось на чемпионском матче создать прекрасную атмосферу.
Каждый клуб, который получает медали, имеет право выбрать момент награждения. Мы обсуждали с «Зенитом» заранее несколько опций. Мы были готовы вручить и кубок, и медали после «Спартака», но «Зенит» решил, что нужна детальная проработка такого праздничного мероприятия, плюс случилось наложение на День Победы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Зенит» обеспечил себе чемпионский титул за четыре тура до завершения чемпионата.
- 12 мая 2023
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