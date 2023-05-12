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Алексис Дуарте избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Зенитом» (2:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.

«Дуарте приехал на заседание вместе с представителем юридической службы. Посмотрели видео и разобрали момент. Приняли решение не применять дополнительных дисквалификаций, помимо автоматической», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Алексис Дуарте получил красную карточку на 75-й минуте матча при счёте 1:2. «Спартак» смог сравнять счёт благодаря точному удару форварда Квинси Промеса с пенальти на 85-й минуте. Однако победу «Зениту» и досрочное чемпионство принёс нападающий Иван Сергеев, который отличился в добавленное время.