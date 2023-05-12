Источник: «Спартак» сделает акцент на покупку молодых россиян и легионеров высокого уровня

Московский «Спартак» выбрал трансферную стратегию на следующий сезон — клуб будет делать акцент на покупку молодых российских игроков и легионеров высокого уровня, информирует «РБК-Спорт».
Согласно сведениям источника, над разработкой трансферной политики красно-белых работает спортивный директор Пол Эшуорт. Ожидается, что он продолжит развивать вектор бывшего менеджера Луки Каттани: поиск и подписание молодых талантливых футболистов с российским паспортом и — точечно — легионеров высокого уровня.
Отмечается, что варианты с более возрастными качественными российскими футболистами также будут рассматриваться.
В ближайшее трансферное окно согласование сделок в «Спартак» будет проходить так: департамент Эшуорта совместно с селекционной службой обсудят кандидатуры потенциальных новичков и коллегиально составят список претендентов. После этого Эшуорт и технический координатор Артём Ребров обсудят трансферы с главным тренером. А уже потом список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров.
- 12 мая 2023
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