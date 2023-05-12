Президент «Урала» заявил о готовности Екатеринбурга принять финал Кубка России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности принять финал Фонбет Кубка России в Екатеринбурге, если место проведения матча будет перенесено из московских «Лужников». Функционер отметил, что команды из Москвы всегда будут получать преимущество при выходе в финал турнира, если решающая игра будет проводиться в столице России.

«Готовы ли мы организовать финал Кубка России на «Екатеринбург Арене», если поступит данное предложение? Всегда готовы.

Нужно ли переносить финал из «Лужников»? Моё мнение, что если выходит московский клуб, то всегда будет преимущество для московского клуба перед другими командами, которые выходят в финал. Моё мнение, что поспешное решение выбирать финал Кубка – неправильно. Считаю, что надо выбирать уже тогда, когда команды вышли в финал, чтобы все были в равных условиях, а то московские команды, ещё раз повторяю, будут всегда иметь преимущество», — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».