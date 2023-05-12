Финал Кубка России может быть перенесён из «Лужников». Есть три варианта места проведения

Финал Фонбет Кубка России в текущем сезоне может быть перенесён из московских «Лужников». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вероятность переноса места проведения финального матча национального Кубка существует, потому что игра может не привлечь большого зрительского интереса. Также на возможный перенос влияют ограничения, наложенные правоохранительными органами.

Новым местом проведения финального матча может стать «ВТБ Арена» в Москве, «Арена Нижний Новгород» и стадион «Фишт» в Сочи.

Напомним, финал Кубка России в текущем сезоне должен состояться 11 июня. В решающей игре встретятся ЦСКА и победитель пары «Краснодар» — «Урал» (Екатеринбург). Действующим обладателем трофея является «Спартак».