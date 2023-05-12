Тевес: Гарначо — в одном из трёх лучших клубов, нужно быть топ-игроком, чтобы быть там

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес сказал комплимент в адрес Алехандро Гарначо, отметив, что аргентинец играет за «один из трёх лучших клубов мира».

«Гарначо хорош. Он выступает за один из трёх лучших клубов мира, к которым относятся «Реал» (Мадрид), «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Аргентинцам нелегко влиться в британскую футбольную культуру. Чтобы играть там, нужно быть действительно первоклассным игроком», – сказал Тевес в интервью TyC Sports.

Гарначо, которому в начале июля исполнится 19 лет, присоединился к академии «Юнайтед», перейдя из мадридского «Атлетико» в октябре 2020 года. Он был лидером команды, победившей в Кубке Англии среди юношей до 18 лет в прошлом сезоне, и по ходу текущего сезона получил несколько шансов от главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

В общей сложности Гарначо, недавно восстановившийся после травмы голеностопа, провёл в этом сезоне 29 матчей, забив четыре гола и сделав пять результативных передач. Его выступления привлекли внимание нескольких клубов по всему миру, и он считается одним из самых перспективных игроков красных.