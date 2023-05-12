Борис Игнатьев — об Александре Мостовом: в «Орехово-Зуево» ему было бы оптимально пойти
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС.
«А что тут справляться? Ходи на занятия, готовься. Конечно, справится! Если хочет стать тренером, нужно учиться. Скоро мы увидим его дипломированным и будем говорить о том, где он будет работать, в какой команде.
В «Орехово-Зуево» ему было бы оптимально пойти. В какую-то такую команду, где можно начинать. Или вторым тренером к хорошему специалисту, чтобы набираться опыта. Игрок и тренер — это совсем разные профессии. Даже близко не похожие. Хорошему тренеру помогает то, что он когда-то играл. Благодаря этому он лучше понимает некоторые вещи», — приводит слова Игнатьева Metaratings.
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