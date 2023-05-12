Тудор: Санчес незаменим. Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе — инопланетяне, он сразу за ними

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор рассказал о роли чилийского нападающего Алексиса Санчеса в команде, назвав его топ-игроком.

«Он для нас ключевой игрок. Есть два «Марселя» – с Алексисом Санчесом и без него. Он игрок другого уровня. Мы не часто помним об этом, потому что он спокойный и скромный парень. Он не ведёт себя как звезда. Месси, Роналду, Холанд и Мбаппе – инопланетяне, а он идёт сразу за ними. Незаменимый игрок. Когда его нет, мы сразу это чувствуем», – приводит слова хорватского специалиста RMC.

34-летний Санчес перешёл в «Марсель» летом 2022 года. В текущем сезоне Лиги 1 он забил 13 голов в 31 матче. Сейчас провансальцы, ведущие борьбу за попадание в Лигу чемпионов, занимают третье место в таблице французской Лиги 1, набрав 70 очков после 34 туров. У «Ланса», идущего вторым, 72 очка. Лидирует «Пари Сен-Жермен» (78).