Тудор: Санчес незаменим. Месси, Роналду, Холанд, Мбаппе — инопланетяне, он сразу за ними

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор рассказал о роли чилийского нападающего Алексиса Санчеса в команде, назвав его топ-игроком.
«Он для нас ключевой игрок. Есть два «Марселя» – с Алексисом Санчесом и без него. Он игрок другого уровня. Мы не часто помним об этом, потому что он спокойный и скромный парень. Он не ведёт себя как звезда. Месси, Роналду, Холанд и Мбаппе – инопланетяне, а он идёт сразу за ними. Незаменимый игрок. Когда его нет, мы сразу это чувствуем», – приводит слова хорватского специалиста RMC.
34-летний Санчес перешёл в «Марсель» летом 2022 года. В текущем сезоне Лиги 1 он забил 13 голов в 31 матче. Сейчас провансальцы, ведущие борьбу за попадание в Лигу чемпионов, занимают третье место в таблице французской Лиги 1, набрав 70 очков после 34 туров. У «Ланса», идущего вторым, 72 очка. Лидирует «Пари Сен-Жермен» (78).
- 12 мая 2023
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:11
-
18:11
-
18:09
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:01
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:25
-
16:22
-
16:21
-
16:10
-
16:06
-
15:56
-
15:50
-
15:42
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:27
-
15:10