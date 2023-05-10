Жером Ротен – о заявлении «Марселя»: это губительный шаг для имиджа клуба

Бывший игрок «ПСЖ», ныне работающий экспертом на французском радио Жером Ротен прокомментировал публикацию пресс-службой «Марселя» пресс-релиза, в котором провансальский клуб критикует работу арбитров.

«Меня очень удивило это заявление. Когда арбитр проваливает матч, мы так и говорим. О каком заговоре против «Марселя» идёт речь? Это правда, что Клеман Тюрпен не справляется с задачей в некоторых матчах. Но не только «Марсель» стал жертвой его ошибок. Он плохо судил матч «Лорьяна», он плохо судил матч «Лиона», он не справился в матче с участием «ПСЖ»… Эти клубы также могут подтвердить, что в этом году о Клемане Тюрпене слишком много говорят.

Далее, «Марсель» жалуется на календарь и финал Кубка. Они далеко зашли в своих нездоровых тирадах: если бы они победили «Анси» и вышли в финал Кубка Франции, им также пришлось бы играть в субботу, а затем во вторник или в среду, как это сделали «Нант» и «Тулуза». Было бы это лучшим исходом, чем смотреть, как твой конкурент играет против ослабленной «Тулузы»? Как по мне, это ужасное заявление для такой великой команды, губительный шаг для имиджа клуба» – цитирует Ротена RMC.