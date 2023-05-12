Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

34-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель прекратил выступления за сборную Бельгии.
«Тщательно всё обдумав, я принял эмоционально сложное решение уйти из международного футбола. Я был горд представлять свою страну в течение последних 15 лет. Сейчас для меня важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на выступлениях за свой клуб.
Благодарю всех людей, которые позволили мне показывать лучшую игру в футболке «красных дьяволов». Спасибо всем тренерам, товарищам по команде, не говоря уже о медицинском персонале. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали меня. Удачи новому поколению, которое, я уверен, ещё заставит нас пережить невероятные моменты», – написал Витсель на своей странице в соцсетях.
Напомним, Витсель был дисквалифицирован на ближайшие игры бельгийцев со сборными Швеции и Германии. Ранее карьеру в сборной завершили другие члены «золотого поколения» Тоби Алдервейрелд и Эден Азар. Витсель забил 12 голов и отдал восемь результативных передач в 130 матчах за сборную. Он принял участие в трёх чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы в период с 2014 по 2022 год.
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