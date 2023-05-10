Деменко: сильнейший «Зенит» был при Спаллетти, когда за команду выступали Витсель и Халк

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что нынешняя версия сине-бело-голубых уступает команде, которая играла под руководством Лучано Спаллетти и за которую выступали Аксель Витсель, Халк и другие именитые легионеры.

«Кто бы что ни говорил, тяжело проверить, как бы выступил нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов. Команда есть, никто не спорит. Но мы видели раньше, как они становились чемпионами, их потолком был выход в 1/8 финала. Это всё, чего «Зенит» добился за много времени.

Однозначно сейчас это не самый сильный «Зенит», который был. Для меня сильнейший «Зенит» был, когда за команду выступали Витсель, Халк и другие. Они вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот это была команда. Когда был Спаллетти. На футбольном поле был коллектив», — приводит слова Деменко Legalbet.