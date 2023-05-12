Федотов — о матче с «Торпедо»: естественно, никакой недооценки не должно быть

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями перед матчем в рамках 27-го тура РПЛ с московским «Торпедо».

«Мы уважаем, как говорится, каждого соперника. И, естественно, никакой недооценки не должно быть. Мы играем дома, при своих болельщиках. Это тот главный аргумент, когда мы должны быть мотивированы на сто процентов. Сама турнирная ситуация к этому подталкивает. Мы должны выходить и показывать свою игру, максимум заряженными быть на победу. По-другому здесь никак», — сказал Федотов в эфире программы «РецепТура» на Матч Премьер.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт от армейцев на одно очко.