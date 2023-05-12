Федотов — о Марио Фернандесе: такого футболиста мечтает иметь любая команда

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в стан красно-синих.
«Наверное, все знают его статус. Во-первых, это до мозга костей игрок ЦСКА. Здесь по-другому не скажешь. Все знают его уровень мастерства, его уровень самоотдачи, уровень желания играть в футбол. Здесь всё совпадает. И столько прекрасных лет отдано команде ЦСКА. Он может показать своё профессиональное отношение и к жизни, и к футболу молодым парням. Я думаю, что такого футболиста мечтает иметь любая команда», — сказал Федотов в эфире программы «РецепТура» на Матч Премьер.
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт от армейцев на одно очко.
- 12 мая 2023
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