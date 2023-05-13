Манчини оценил шансы итальянского клуба выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о шансах итальянского клуба выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Противостояние «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов – это важное событие для Милана и для всей Италии, жаль, что одна из двух команд должна уступить дорогу в финал. Большая разница в классе с «Сити» и «Реалом»? Да, между этими командами есть разница, но потом будет финал, и за 90 минут может случиться всякое. Было бы очень сложно пройти «Сити» или «Реал» в двухматчевом противостоянии, но в финале, кто знает...» – приводит слова Манчини журналист Джанлука Ди Марцио.
Напомним, «Интер» выиграл у «Милана» первый полуфинальный матч Лиги чемпионов со счётом 2:0. Ответная игра состоится 16 мая. Миланский клуб в финале сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Реал», первая встреча которых в Мадриде не выявила сильнейшего (1:1).
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