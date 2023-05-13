Стефано Пиоли: есть хорошие шансы, что Леау будет готов сыграть с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал травму Рафаэла Леау в контексте его возможного участия в ответном матче полуфинала ЛЧ. А также высказался о состоянии других футболистов.
«У нас есть незначительные проблемы, такие как отсутствие Леау в матче против «Специи». Но есть хорошие шансы, что он сможет тренироваться в воскресенье и будет готов к матчу с «Интером».
Златан и Флоренци всё ещё отсутствуют, а Крунич и Мессиас будут также недоступны для матча со «Специей».
Потеря Беннасера была досадной. Но травмы являются неотъемлемой частью рисков, связанных с нашей работой. Исма носит сильный характер и он вынослив психически, поэтому я уверен, что он вернётся ещё сильнее», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Напомним, Леау получил мышечную травму бедра в матче итальянской Серии А с «Лацио» (2:0) в прошлую субботу, 6 мая. Игрок сборной Португалии утром в среду, 10 мая, присутствовал на тренировочной базе и прошёл фитнес-тест, но не поехал с командой на стадион.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 13 мая 2023
-
06:00
-
04:40
-
04:33
-
04:27
-
03:53
-
03:48
-
03:04
-
02:50
-
02:38
-
01:58
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:00
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:33
-
00:29
-
00:12
-
00:04
-
00:01
- 12 мая 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:53
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:24
-
23:08
-
23:05
-
22:54
-
22:45
-
22:33
-
22:31