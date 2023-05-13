Стефано Пиоли: есть хорошие шансы, что Леау будет готов сыграть с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал травму Рафаэла Леау в контексте его возможного участия в ответном матче полуфинала ЛЧ. А также высказался о состоянии других футболистов.

«У нас есть незначительные проблемы, такие как отсутствие Леау в матче против «Специи». Но есть хорошие шансы, что он сможет тренироваться в воскресенье и будет готов к матчу с «Интером».

Златан и Флоренци всё ещё отсутствуют, а Крунич и Мессиас будут также недоступны для матча со «Специей».

Потеря Беннасера была досадной. Но травмы являются неотъемлемой частью рисков, связанных с нашей работой. Исма носит сильный характер и он вынослив психически, поэтому я уверен, что он вернётся ещё сильнее», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, Леау получил мышечную травму бедра в матче итальянской Серии А с «Лацио» (2:0) в прошлую субботу, 6 мая. Игрок сборной Португалии утром в среду, 10 мая, присутствовал на тренировочной базе и прошёл фитнес-тест, но не поехал с командой на стадион.

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