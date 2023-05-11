Стала известна сумма отступных за Леау по новому контракту с «Миланом»

Стали известны детали нового соглашения между итальянским «Миланом» и вингером команды Рафаэлем Леау, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, отступные португальца по новому контракту с «Миланом» составляют € 170 млн.
«Лилль», оплативший «Спортингу» штраф за игрока в размере € 22 млн, будет претендовать на определённый процент с последующей продажи футболиста. Отмечается, что именно погашение задолженности Леау перед португальским клубом стало решающим фактором для переподписания контракта.
В текущем сезоне на счету португальского вингера 43 матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
В среду, 10 мая, стало известно о подписании нового соглашения между «Миланом» и Леау. Контракт будет действовать до конца июня 2028 года.
- 11 мая 2023
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:53
-
19:48
-
19:32
-
19:30
-
19:12
-
19:08
-
19:05
-
18:58
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:08
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:42