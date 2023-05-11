Стала известна сумма отступных за Леау по новому контракту с «Миланом»

Стали известны детали нового соглашения между итальянским «Миланом» и вингером команды Рафаэлем Леау, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, отступные португальца по новому контракту с «Миланом» составляют € 170 млн.

«Лилль», оплативший «Спортингу» штраф за игрока в размере € 22 млн, будет претендовать на определённый процент с последующей продажи футболиста. Отмечается, что именно погашение задолженности Леау перед португальским клубом стало решающим фактором для переподписания контракта.

В текущем сезоне на счету португальского вингера 43 матча за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

В среду, 10 мая, стало известно о подписании нового соглашения между «Миланом» и Леау. Контракт будет действовать до конца июня 2028 года.